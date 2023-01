L' attrice più titolata vuole il quarto Emmy Massima segretezza per il suo ruolo

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nella foto dal set di Only Murders in the Building Meryl Streep sembra Greta Thunberg, trecce tipiche dell’attivista ma un’entusiasmo molto diverso. I ruoli, del resto, sono diversissimi. La ragazzina svedese cerca di fermare il cambio climatico. L’altra, incidentalmente l’piùdi sempre (aspetto smentite) si è buttata nella terza stagione della serie Disney+ creata da Steve Martin e John Hoffman – la sesta avventura televisiva della sua carriera e la prima di genere sitcom. E una di umorismo sofisticato, newyorkese, alto e cerebrale. Una chicca che gli americani – o forse solo la bolla di internet – hanno amato da subito, sorprendendo abbastanza visto il tono da Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen-pària. Leggi anche › Robert De Niro e Meryl ...