L’appello al governo | stop all’abuso di farmaci per la disforia di genere | conseguenza dell’ubriacatura gender

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La Società Psicoanalitica Italiana esprime grande preoccupazione per l’uso difinalizzato a produrre un arresto dello sviluppo puberale in ragazzi di entrambi i sessi a cui è stata diagnosticata una “di”. Un allarme lanciato attraverso una missiva indirizzata direttamente alla premier Giorgia Meloni. “Vanno seriamente considerate le controindicazioni a questo trattamento – scrive il presidente della Società Sarantis Thanopulos – la diagnosi di “di” in età prepuberale è basata sulle affermazioni dei soggetti interessati e non può essere oggetto di un’attenta valutazione finché lo sviluppo dell’identità sessuale è ancora in corso. Solo una parte minoritaria dei ragazzi che dichiarano di non identificarsi con il loro sesso conferma questa posizione ...