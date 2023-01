L' anno prossimo ci riproveremo I Jalisse e quell' amore per Sanremo

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Isono famosi per aver vintonel 1997 con Fiumi di Parole e per aver proposto un brano in gara, da allora in poi, altre 26 volte, avendo ricevuto in risposta sempre un sonoro "no". Eppure non c'è rancore nella coppia, che anzi manda un messaggio ad Amadeus