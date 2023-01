Lanna | “Vialli come un fratello | la Sampdoria lotta contro tutto e tutti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “La sua morte ha creato un vuoto tipico di quando viene a mancare una persona che ti è cara. Siamo stati otto anni assieme da calciatori, poi ci siamo ritrovati e devo dire che l’amicizia è diventata ancora più forte. Ci chiamavamo fratelli, c’era qualcosa di più dell’amicizia”. Queste le parole del presidente della, Marco, in ricordo di Gianluca, suo compagno di squadra e amico, rilasciate ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” . “Con Luca ho condiviso il periodo in cui doveva comprare lacon gli americani. E’ venuto tante volte a Genova in incognito. E’ stata una delle prime persone che ho chiamato quando mi hanno chiesto di diventare presidente della. Sapevo quanto tenesse a questa carica. Lui ha sempre manifestato la voglia di ...