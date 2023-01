L’allenamento di martedì 17 gennaio

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Allenamento mattutino al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 21a Firenze (calcio d’inizio ore 20.45) contro la Fiorentina. Programma personalizzato per Aina e Pellegri, terapie e lavoro differenziato per Schuurs post trauma contusivo al fianco sinistro. Lukic è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo a livello della coscia posteriore destra. Il calciatore ha immediatamente iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato clinicamente nei prossimi giorni. Domani in calendario una sessione di allenamento. Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.