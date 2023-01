LaLiga Fantasy Marca | Probabili formazioni per la 18ª giornata de LaLiga in Prima Divisione

Social Media Soccer

La startup francese, valutata oggi 4 miliardi di euro, è l'ultima evoluzione delgame, nato ... Mentre in Spagna, dove già nel 2020 Sorare annunciò l'associazione con Gerard Piqu, anche" ......3 giocatori oro rari Ligue 1 3 giocatori oro rari Premier League 3 giocatori oro rari...96 13 Shapeshifters Timo Werner 96 14 TOTS Pedro González López 96 15 TOTS Wissam Ben Yedder 95 16... Cos'è Sorare e come funziona il fantasy game basato su blockchain Fabrizio Romano has provided the latest on a young Spanish starlet and he has clarified the likes of Arsenal and Newcastle are interested ...Chelsea’s late swoop to scupper rivals Arsenal’s hopes of signing Mykhailo Mudryk set up one of the most eye-catching transfers of the season. The Ukraine international has become one of the Blues’ ...