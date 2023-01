L' AI interrogata sull' Illuminismo finisce per fare scena muta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ho interrogato l’intelligenza artificiale. All’inizio, come tutti, è andata abbastanza bene – le avevo chiesto che cos’è l’– anche se la sua risposta era inevitabilmente un po’ scolastica, come uno studente che avesse inghiottito il manuale. I primi guai sono arrivati quando l’ho invitata ad azzardare dei paragoni che necessitassero di un minimo di spirito critico – cosa distingue il ruolo della ragione nell’e nel razionalismo seicentesco? – e lì l’intelligenza artificiale, come qualsiasi studente colto in castagna ma appena appena brillante, ha iniziato a ciurlare nel manico dicendo che fra i due aspetti c’erano somiglianze ma anche differenze. A quel punto, però, sapevo che bastava martellarla. Con una domanda fuori schema – ha senso definire il Seicento età della ragione e l’età della ...

