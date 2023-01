L’agente di Kvara spegne le voci e fa sognare i tifosi | “In testa ha soltanto il Napoli!” Poi il commento sullo Scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Dopo l’assenza ditskhelia nel corso dell’ultima sfida giocata dal Napoli – e che ha portato alla sconfitta in Coppa Italia – al Diego Armando Maradona, ha parlato ai media russi il suo agente, Mamuka Jugeli. Ai microfoni di Championat, in Russia, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul futuro del fuoriclasse georgiano, che vedrà il suo futuro ancora al Napoli senza alcun dubbio. Perché ne ha parlato così lo stesso Mamuka Jugeli, allontanando appunto quelle che sono ledi calciomercato che hanno riguardato in prima persona il talento numero 77 del Napoli. Le parole delditskhelia Nel corso della lunga intervista concessa al portale russo, dopo i rumors emersi in Inghilterra circa il futuro ditskhelia che piace tanto a Pep Guardiola per il Manchester City, ...