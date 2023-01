L’acceleratore californiano Berkeley SkyDeck cerca startup anche in Italia | i dettagli della call

Leggi su fmag

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)Europe, Milano: prende il via la terzapereuropee del programma di accelerazione lanciato daldell’UniversitàCalifornia, dall’hub di innovazioneno Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione urbana Lendlease. Il programma di accelerazione, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà in parte ae in parte nella prima sede europea di, a Milano, nel contesto di MIND – Milano Innovation District, il distretto dell’innovazione nato nel 2018 nell’ex area Expo. L’obiettivo del programma di accelerazione diEurope è ...