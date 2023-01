La timidezza delle chiome | Valentina Bertani | Una coreografia dei sentimenti

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Intervista a, regista debuttante con lo splendido coming of age La, presentato a settembre alle Giornate degli Autori di Venezia 79 e nominato ieri tra i 10 documentari finalisti per i David di Donatello 2023. Alle Giornate degli Autori, sezione Notti Veneziane, di Venezia79 è stato presentato un titolo splendidamente peculiare pur partendo da un genere fondamentalmente classico, ovvero Ladi. Trattasi di un coming of age doppio, in cui si racconta della fine dell'adolescenza di due bellissimi gemelli omozigoti affetti da disabilità intellettiva e del loro tentativo di trovare il proprio posto nel mondo e, di conseguenza, anche la ...