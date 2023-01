La terza stagione di “Mare Fuori” andrà in onda dal 1 febbraio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La data tanto attesa dagli appassionati della fortunata serie TV “” è finalmente arrivata. Dal 1, in esclusiva su Rai Play sarà possibile guardare i nuovi episodi, precisamente 12, mandati inin 6 puntate. Anche laserie è ambientata in un carcere minorile a Napoli e si soffermerà su una delle scoperte Il Blog di Giò.

la Repubblica

La Porta Rossa: ecco cosa è successo nella Prima Puntata Nella prima puntata dellade La Porta Rossa , Cagliostro e Vanessa si sono ritrovati a collaborare dopo mesi dal loro ultimo e ...A poche settimane dalla messa in onda su Rai 2 delladi Mare Fuori , Serena Codato e Alessandro Orrei tornano sul palco del Teatro Totò , con Noi, Non Oltre Io , uno spettacolo scritto da Loris Avella . Condividono con loro la scena, ... Meryl Streep entra nella terza stagione di 'Only murders in the building' Mare Fuori 3, salta tutto L'indiscrezione mette paura ai fan della fiction. Ecco tutti i dettagli sulla nuova stagione e cosa succederà.Su Rai 2 è arrivata la terza stagione della fiction La porta rossa girata a Trieste con Gabriella Pession nel ruolo del giudice Anna Mayer e Lino ...