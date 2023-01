La Svizzera vuole aderire alla NATO?

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Mentre prosegue la guerra in Ucraina, sembra che launirsi a Finlandia e Svezia nell’abbandonare la neutralità in politica estera e. “La neutralità dellaè una delle basi del nostro partenariato con la. Pertanto, l’adesione non è all’ordine del giorno. Questo è