La Svizzera neutrale con l' Ucraina | ma non con altri

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tra gli argomenti fuori-tema del World Economic Forum che si sta svolgendo a Davos, in, c’è una questione che riguarda direttamente la Confederazione e la guerra in. Nonostante le ripetute richieste, lanon permette alla Germania di fornire a Kiev le munizioni per difesa aerea di fabbricazione elevetica che la Difesaconsidera importantissime, e la conseguenza di tale posizione è la pressione che gli americani stanno facendo affinché Berna cambi idea. Le munizioni di cui si parla servono per alimentare i sistemi antiaerei montati sui corazzati Gepard che Berlino ha già fornito a Zelensky, e che presto fornirà in un numero aggiuntivo di sette unità, mezzi che tuttavia saranno inutili se mancheranno i proiettili da sparare. Vero è che la decisionedi negare ...