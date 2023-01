La strategia dell’euro e del dollaro L’analisi di Pennisi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’Ecofin del 17 gennaio si è chiuso con un comunicato, scarno e secco, di approvazione del programma di lavoro per questo semestre in cui la presidenza è affidata alla Svezia. Ha anche adottato conclusioni sulla relazione 2023 sul meccanismo di allerta, nonché sulannuale della crescita sostenibile 2023, e approvato la raccomandazione 2023 sulla politica economica della zona euro che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio europeo nella riunione di marzo. In effetti, tutti atti “dovuti”, ma, quanto meno nelle comunicazioni ufficiali, manca quella che a Roma viene chiamata “la ciccia”, ossia un cenno alla posizioni da prendere nelle relazioni Unione europea (Ue) – Stati Uniti (Usa) dopo il massiccio programma di aiuti all’industria americana che il Congresso ha approvato ed entrerà in vigore il primo marzo, causando distorsioni al commercio mondiale e ...