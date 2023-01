La storia di Giuseppina | pendolare da Napoli a Milano per 1 165 euro al mese

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) "Angiolina alle sei di mattina s’intreccia i capelli con foglie d’ortica” cantava De Andrè, gran poeta di tutti quelli che viaggiano in direzione ostinata e contraria. Maha poco tempo per intrecciarsi d’ortica i capelli e quanto alla direzione, più che contraria è un tantino insolita. Mentre per essere ostinata, accipicchia.Giuliano, 29 anni da, ha trovato un lavoro come operatrice scolastica, un tempo bidella e nel burocratese scolastico Personale Ata, in un liceo di. Si alza ogni mattina alle 3 e mezza, perché ha deciso che quel lavoro da 1.165alvale la pena farlo, ma vivere acosta troppo anche fuori dalla Ztl a 30 all’ora. Così fa la: Italo alle 5.09 per, ...

Il Riformista

La, ormai, la conosciamo:Giuliano, 29 anni, operatrice scolastica, viaggia ogni giorno in treno da Napoli a Milano pur di difendere con le unghie e con i denti il suo posto di ...E allora ogni mattina, dal lunedì al venerdì,alle 5 prende il treno. Aspetta di terminare la giornata di lavoro, e corre di nuovo in stazione, dove alle 18.20 sale sulla carrozza che la ... “Prendo tutti i giorni il treno, costa meno dell’affitto”: la storia di Giuseppina, pendolare da Nap... In un paese in cui lavorare a quaranta chilometri di distanza per molti è un’angheria, questa operatrice scolastica dimostra come si può andare in direzione ostinata e contraria ...Ecco come potrebbe contenere i costi la pendolare. Ma qualcosa non torna sulle dichiarazioni relative al monte ore ...