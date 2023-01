la storia di giuseppina | bidella | che tutti i giorni fa la pendolare tra napoli e milano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Estratto dell'articolo di Violetta Fortunati per www.ilgiorno.itgiuliano 9 Non contano levatacce, ore trascorse in treno, cene consumate tra i vagoni: per porre un freno al carovita c'è chi è disposto a tutto, compreso pensare fuori ...

Estratto dell'articolo di Violetta Fortunati per www.ilgiorno.itgiuliano 9 Non contano levatacce, ore trascorse in treno, cene consumate tra i vagoni: per porre un freno al carovita c'è chi è disposto a tutto, compreso pensare fuori ...Come dimostra ladiGiuliano da Napoli raccontata dal quotidiano Il Giorno. Assunta a tempo indeterminato al liceo Boccioni di Milano, si sveglia tutti i giorni alle 3 e mezza , ... La storia di Giuseppina, pendolare da Napoli a Milano per 1.165 euro al mese Questa è la storia di una bidella che ogni mattina da Napoli prende il treno per arrivare a Milano dove lavora nel liceo artistico Boccioni. Il suo orario di lavoro è dalle 10.30 alle 17. Tuttavia, no ...In un paese in cui lavorare a quaranta chilometri di distanza per molti è un’angheria, questa operatrice scolastica dimostra come si può andare in direzione ostinata e contraria ...