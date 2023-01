La storia ci presenta un conto difficile | ottant’anni di pace in Europa stanno finendo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) di Maurizio Contigiani Un uomo è stato arrestato dopo trent’anni, nel momento in cui gliene mancano al massimo due da vivere ancora. Un uomo che non contava più niente per il motivo di cui sopra, ma soprattutto perché la mafia non ha più bisogno di soggetti di quello stampo. Oggi può fare affidamento in risorse attive nei parlamenti nazionali ed europei, a Davos come nei consigli di amministrazione delle potenze finanziarie. Un elicottero, con a bordo un quinto del governo di quel “Tragicamente Comico Presidente Ucraino”, schiantatosi forse a causa di un sabotaggio ordito non si sa da chi, non importa, ma nel suo carico di morti ci sono anche dei bambini, dei quali non frega niente a nessuno. Un’umanità orribile, all’interno della quale non si riesce a intravedere nessuna speranza per un mondo migliore. Non si riesce a inseguire l’illusione di come, un giorno, un buono possa vincere ...