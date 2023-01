La serie mistery sovrannaturale | tornata in onda la scorsa settimana dopo oltre tre anni di assenza | entra nel vivo della sua ultima stagione

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Secondo appuntamento stasera su Rai 2 alle 21.20 con La Porta Rossa 3. Lainlatredi, si prepara con questa(è certo che non ce ne sarà un’altra) a concludere le vicende dei protagonisti e risolvere tutti i dubbi. Il commissario Cagliostro (l’amato Lino Guanciale) si trova a indagare su un’altra misteriosa morte, e si riavvicina a Vanessa (Valentina Romani), l’unica in grado di parlare con lui in quanto dotata di poteri da medium. Cosa lega i due? E Cagliostro riuscirà a varcare la Porta Rossa che segna il confine tra la vita e la morte, smettendo finalmente di essere ...

LetteraturaHorror.it

... è protagonista dal 23 gennaio su Rai1 di 'Black Out - Vite sospese', lain quattro prime ... E' un- drama ambientato in alta quota. È un racconto spettacolare, fatto di suspence, ma anche ...... l'acclamatacomedy - in Italia disponibile su Disney+ - si prepara ad ospitare la star delle star Meryl Streep . Lo hanno annunciato ai fan i protagonisti dellaSteve Martin , Martin ... The Rig, nuova serie tv mistery thriller horror su Prime Video Su IMDb c'è una nuova "serie più odiata di sempre": il pubblico ha sommerso il nuovo show di recensioni negative ...(il Dolomiti) "Black Out - Vite sospese" è un mistery drama ambientato in alta quota che mescola scenari mozzafiato, suspence, sentimenti e umanità. I protagonisti sono i clienti di un lussuoso ...