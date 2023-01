La Russia minaccia l' Italia | Contro di noi Giallo sullo schianto dell' elicottero

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'su cui viaggiava il ministro'Interno ucraino, Denys Monastyrskyi, è precipitato mercoledì mattina vicino a un asilo a Brovary, nella regione di Kiev. Nessuno dei 6 passeggeri del velivolo e dei 3 membri'equipaggio è sopravvissuto allo, in cui è morto anche un bambino. Ignote per ora le cause'incidente che ha ucciso almeno 14 persone e ne ha ferite 25, compresi 11 bambini. Tutte le ipotesi sono sul tavolo del gruppo investigativo speciale nominato per indagare quella che il presidente ucraino Zelensky ha definito "una terribile tragedia". "Penso che questo non sia un incidente", ha precisato in video-collegamento davanti alla platea del World Economic Forum a Davos, dove è stato rispettato un minuto di silenzio per le vittime, "tutto questo, ogni persona e ogni ...