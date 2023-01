La riforma delle pensioni? Cuzzilla Cida | Prima separiamo i conti della previdenza da quelli dell’assistenza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Mentre l’andamentospesa per le prestazioni previdenziali del sistema obbligatorio si mantiene tutto sommato stabile (+3,54 miliardi rispetto al 2020), si conferma sempre più difficile da sostenere per il Paese il costoattività assistenziali a caricofiscalità generale: dal 2008, quando ammontava a 73 miliardi, l’incremento è stato di oltre 71 miliardi, con un tasso di crescita annuo di oltre il 6%, addirittura di 3 volte superiore a quellospesa per, comunque sostenute da contributi di scopo. Il tutto mentre, secondo i dati Istat, cresce il numero di persone in povertà enua ad aggravarsi la tendenza a generare nuovo debito, penalizzando gli investimenti a favore di produttività e sviluppo del Paese. È quindi un quadro che richiama l’attenzione ...

Il Sole 24 ORE

Speriamo che si concluda finalmente l'era del giustizialismo,manette. Abbiamo sempre tenuto ... - Ladi Giustizia "non toccherà le intercettazioni su mafia e terrorismo". Le parole del ...... a partire da quelle di contrasto all' inflazione su cui si cerca di evitare che le misure di Bilancio entrino in conflitto con le manovre restrittiveBanca centrali in politica monetaria . "... Fiaccolata a Marsiglia contro la riforma delle pensioni di Macron - Il Sole 24 ORE Ognuno dei principali gruppi approva il lavoro del team von der Leyen, ma aspetta i dettagli. Restano preoccupazioni per mercato interno e ricadute sociali ...La pandemia fu un’ottima scusa per accantonare la riforma delle pensioni e rinviarla al secondo mandato. Ora ci siamo, Macron per arraffare il voto dei gollisti ha abbassato di un anno - dai 65 ai 64 ...