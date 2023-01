La porta rossa 3 | stasera su Rai2 la seconda puntata | trama e anticipazioni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La3, la fiction con protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale, tornasualle 21:20 con laLa3 ritornasualle 21:20 con ladi questa terza ed ultima stagione. La serie Tv sovrannaturale è tornata la scorsa settimana dopo il gran finale del marzo del 2019. Nonostante la lunga pausa, il pubblico non ha dimenticato Cagliostro, il Commissario bloccato tra la vita e la morte, interpretato da Lino Guanciale, come dimostrano gli ascolti. Ecco cosa vedremoTerzo Episodio Cagliostro vuole confidare a Vanessa la visione che ha avuto ma gli manca il coraggio. Nel frattempo Andrea, un ...

La serie tv di successo con Lino Guanciale come protagonista, torna su Rai2 con due inediti ed emozionanti ...Precisiamolo: picciotti buoni, che al massimo sparavano inper far gol. No, perché picciotti ... Onestamente, faccio una gran fatica a raffigurarmi la primulache se ne va allo stadio, si ... La porta rossa 3, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni Secondo l'ultima rilevazione ISTAT disponibile[1], in Italia oggi circa 50mila persone sono costrette a vivere in condizioni di estremo disagio e abbandono. Un numero verosimilmente sottostimato perch ...Mentre Cagliostro ha paura di confessare la sua visione a Vanessa, viene catturato un blackblocker responsabile di atti vandalici durante il blackout che ha colpito Trieste ...