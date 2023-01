La porta rossa 3 | stasera in tv la seconda puntata | le anticipazioni

Tag24

Il primo cadavere è stato trovato ieri mattina intorno alle 7, aMaggiore. L'altro, di 41 ...a Roma per chi vive in strada con l'arrivo del freddo - ha commentato il presidente della Croce...Dalladel covo al bar dove faceva colazione sono circa 80 passi, in cui si avverte tutto il peso di essere al centro del feudo mafioso della primula. La scoperta dell'ultimo rifugio, una ... La porta rossa trama seconda puntata, Vanessa tradisce Cagliostro Secondo l'ultima rilevazione ISTAT disponibile[1], in Italia oggi circa 50mila persone sono costrette a vivere in condizioni di estremo disagio e abbandono. Un numero verosimilmente sottostimato perch ...Anno 2023, a Roma si muore solo stando per strada. E di freddo. Due uomini, ieri, sono stati trovati morti e l’unica causa plausibile, al momento, sembra essere l’ipotermia.