LA PORTA ROSSA 3 | SECONDA PUNTATA | CAGLIOSTRO TRADITO DA VANESSA MENTRE ANNA…

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Mercoledì 18 gennaio 2023 nuovo appuntamento con La3. La serie tv di successo con Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani torna su Rai2 con due inediti ed emozionanti episodi. Dopo il successo della prima (2017) e dellaserie (2019), una nuova prima serata per accompagnare il pubblico verso il gran finale. La3, Episodio 3vuole confidare ala visione che ha avuto ma gli manca il coraggio. Nel frattempo Andrea, un blackblocker arrestato per gli atti vandalici commessi nella città durante il blackout, confessa a Paoletto che lui e altri ragazzi sono stati arruolati e manovrati per fomentare quei disordini. Chi lo ha provocato? E soprattutto, chi è questo ragazzo che Paoletto sembra conoscere già? La ...