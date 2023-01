La pendolare che fa 1 600 km ogni giorno in treno | “Non voglio perdere il lavoro | gli affitti sono troppo alti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Giuseppina è unacheprende ilper recarsi al. Ma la sua non è una storia come le altre. Sì perché la ragazza, che di mestiere fa la collaboratrice scolastica, deve coprire una distanza di circa 1.600km tra andata e ritorno per un totale complessivo di almeno 9 ore passate in. Il che vuol dire alzarsi in piena notte e rincasare più o meno alle 23.30. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. La storia di Giuseppinada Napoli a Milano Già questo basta a restare sbalorditi. Come si può infatti pensare di sostenere un simile ritmo di vita? Lei, Giuseppina Giuliano, ha trovatoal liceo artistico Boccioni a Milano. E pur vivendo a Napoli ha deciso ugualmente di accettare l’impiego. “Il mio stipendio è ...