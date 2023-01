La Pedemontana veneta presenta il conto

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La superstrada a pagamento, lunga appena 95 chilometri, potrebbe costare allo Stato 12 miliardi in pratica 126,3 milioni al chilometro, più del doppio del Mose. Una strada in grado di fare risparmiare pochi minuti rispetto ai percorsi già esistenti per andare dalla provincia di Vicenza a quella di Treviso. L’infrastruttura, realizzata in finanza di progetto al 13 ottobre 2018 è costata fino ad oggi circa 3 miliardi di euro, con la Regione Veneto che ha erogato un contributo straordinario di 300 milioni di euro alla concessionaria privata, il Consorzio torinese SIS dei fratelli Dogliani. La superstrada a pagamento, lunga appena 95 chilometri, potrebbe costare allo Stato 12 miliardi di euro La Regione è così subentrata al consorzio nella riscossione dei pedaggi, assumendosi i rischi ...

