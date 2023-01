La morte dei poveri | Chi paga il funerale di chi non ha niente?

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Chi deve sostenere i costi delqualora la persona venuta a mancare sia nullatenente o non abbia parente alcuno? Ecco chi deve intervenire in questi casi Sostenere le alte spese di unnon è sempre semplice per una famiglia. La limitata disponibilità economica o il fatto che il defunto non abbia parenti o sia deceduto senza avere denaro da parte, può rendere molto difficile capire chi debba sostenere i costi di un servizio funebre completo.: chi loper chi non ha? (curiosauro.it)Ed è una domanda che in tanti si pongono: se non vi è la possibilità dire le esequie della persona cara venuta a mancare o se il defunto è nullatenente come bisogna procedere? Ebbene cerchiamo di capirlo entrando nel merito della questione. Funerali, quando muore un ...