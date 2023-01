La maglia del Napoli con il bacio? È per un’iniziativa di beneficienza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il caos cromatico di-Cremonese ha scatenato la solita ironia mista a critiche sui social. Per l’ottavo di finale di Coppa Italia gli ospiti indossavano unaprevalentemente blu, mentre i padroni di casa sfoggiavano un’ineditabianca e rossa con l’impronta gigante di undato con il rossetto. La nuova divisa non ha portato bene al, eliminato a sorpresa ai calci di rigore, ma ha un obiettivo molto più importante: raccogliere fondi per Dedalus Cooperativa Sociale, Le Kassandre e Le Forti Guerriere del Rione Sanità, tre onlus che lottano contro la violenza di genere nei quartieri della città. La “San Valentino limited edition” realizzata da EA7 è in vendita sul sito web del, oltre che nei negozi. Ma soprattutto, le maglie indossate martedì dai ...

SSC Napoli

...e iniziare a seguire le persone che possono essere da esempio all'internoprogramma, non chi lo porta sulla "cattiva strada". Emanuel Lo invece, ha spiegato a Maddalena e Samu che la loro...Bocciatura totale, infine, anche per laversione innamorati creata per San Valentino: "Se ti presenti con quellanon vinci nemmeno la partita di calcettolunedì" e anche: "Io ... Maglia Napoli EA7 San Valentino Il difensore formatosi con il Lugano lascerà i Peterborough Petes (Ohl) a fine stagione per disputare i due prossimi campionati con i Tigers ...I due calciatori classe 2006 vestiranno la maglia rossonera per il settore giovanile. Tanta la soddisfazione da parte dell'Arona Calcio ...