La mafia preferisce la destra | ecco le prove | Saviano | la valanga di fango

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L'arresto di Matteo Messina Denaro è "certamente un successo per l'Italia e un grande lavoro dei carabinieri. Più difficile pensare che il merito sia del governo Meloni, il meno antimafioso della nostra storia", tuona Robertoin una intervista a La Stampa. Più che un giudizio sembra un pregiudizio quello dell'autore di Gomorra, ma lui insiste: "È solo una constatazione. Laama fare affari con chi sta al potere, indipendentemente dai colori. Lo ha fatto con lae con la sinistra. Ma la predilezione per laè testimoniata da una infinità di atti e documenti". E se Matteo Salvini, attacca, "non ha alcuna competenza in questo campo. Di criminalità organizzata non sa nulla", il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - che una settimana fa aveva detto che gli ...

Liberoquotidiano.it

E ancora: "Cosa nostrafare affari con la destra". Immediate le repliche allo scrittore. ... Certo, non è la vittoria definitiva, dovremo andare fino in fondo nello sconfiggere lama è ...I fondi europei fanno gola Questo è uno degli esempi di come laoggifare gli affari. Un caso vero, raccontato nell'ultimo rapporto dell'Unità di Informazione Finanziaria della ... Saviano, altro fango: "La mafia preferisce la destra, ecco le prove" La gerarchia di Cosa Nostra è vecchia, come la società italiana. E gli interessi economici hanno permeato tutto ...Matteo Messina Denaro era il garante degli affari di Cosa Nostra. Punto di riferimento di un’organizzazione che non vuole fare clamore per poter gestire al meglio i propri investimenti tramite il rici ...