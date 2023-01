La lezione di Falcone e Borsellino e i nuovi appetiti delle mafie Scrive De Tomaso

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Segui i soldi e troverai la mafia”. Ladi Giovanni(1939-1992) potrebbe essere considerata la prima regola di un decalogo anti-cosche. Una regola costata cara al magistrato ucciso a Capaci insieme con la moglie e la sua scorta, e che, in via D’Amelio a Palermo, è costata la vita anche all’amico fraterno Paolo(1940-1992) e ai suoi cinque angeli custodi. Ma, sulla base della ragnatela affaristica che fa capo a Matteo Messina Denaro, l’insegnamento dipotrebbe essere automaticamente ribaltato senza, per questo, pregiudicare la validità dell’assioma iniziale. Anzi. “Segui la mafia e troverai i soldi” verrebbe, infatti, da concludere dopo aver dato un’occhiata ai traffici e alle lucrose plusvalenze del Diabolik di Castelvetrano, rinchiuso nelle patrie galere ...