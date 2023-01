La Lega da Casellati | «Prima l’autonomia poi il presidenzialismo»

Agenzia ANSA

MILANO - Per la"l'autonomia viene prima", parafrasando le parole del capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari ... chiarisce la ministra alle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta. La ...Italia L'immobilismo sulle accise condanna lain Lombardia Lisa Di Giuseppe Spinta autonomista ... Elisabetta, è stato interlocutorio, per non dire superfluo come riferiscono le ... Casellati vede la Lega, oggi si parla di presidenzialismo “Con questo Governo che vuole il presidenzialismo, non ci faranno mai passare la nostra autonomia”. Con queste parole, pronunciate durante la trasmissione ‘Focus’ di Rete Veneta, Gianantonio Da Re, eu ...Per la Lega la riforma dell'Autonomia è in cima alla scala delle priorità, è quanto hanno detto al Ministro Casellati ...