La latitanza di Matteo Messina Denaro | indagato un altro medico

Disposto il 41 bis perMessina Denaro , che farà la chemioterapia in cella. Indagato il suo medico. Trovati viagra, profumi, profilattici e orologi pregiati nel covo, di proprietà del prestanome Andrea Bonafede . La ...I magistrati della Procura di Palermo e i carabinieri del Ros avrebbero individuato un secondo covo utilizzato dal bossMessina Denaro, catturato a Palermo dopo 30 anni di. Oltre all'appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto ieri, il capomafia avrebbe fatto realizzare una sorta ... Arrestato Matteo Messina Denaro, oggi: il boss di Cosa Nostra era latitante da 30 anni MILANO - Proprio nei giorni dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro, dopo una latitanza durata trent'anni, nello Spazio Interviste al piano terra di Palazzo Pirelli è stata allestita la... Leggi ...(askanews) - Centinaia di cittadini di Castelvetrano si sono radunati per dire "No alla mafia" nella piazza principale della località in provincia di Trapani di cui è originario il boss Matteo Messina ...