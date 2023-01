' La Juve ha voglia di rivincita ma noi puntiamo al bis del campionato' Palladino | ex bianconero | carica il Monza

leggo.it

Affrontiamo una squadra molto forte e condi rivincita e di rivalsa ma noi, dalla nostra parte, abbiamo grande entusiasmo e grandedi far bene. Dobbiamo mantenere la nostra identità di ...Occorre qualcuno con idee e coraggio edi far crescere e stupire. Ed in questo senso mi ... Lasi è ridotta come il Milan di alcuni anni fa. Una sorta di ricovero per calciatori sul viale ... «La Juve ha voglia di rivincita ma noi puntiamo al bis del campionato». Palladino, ex bianconero, carica il Mo A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, ...Il tecnico dei brianzoli: "Vogliamo andare a Torino per fare una prestazione di livello, è un bella vetrina per tutti e ci teniamo&qu ...