La furia di Pif a Cartabianca | «Vaffanc*lo!» – Video

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Berlinguer e Pif - #A #esplode ladi Pif. Ospite in collegamento del talk di Rai 3 di Bianca Berlinguer, il conduttore di Caro Marziano non si trattiene difronte ad un servizio che rivela come ci siano persone non contente dell’arresto di Matteo Messina Denaro. “Per me hanno fatto un errore (ad arrestarlo, ndDM). Per trent’anni c’hanno mangiato tutti, dopo trent’anni non è più buono?” afferma un cittadino di Castelvetrano, comune in provincia di Trapani che ha dato i natali al boss di Cosa Nostra. Lì sono andate le telecamere di #a documentare la reazione degli abitanti alla notizia dell’arresto. Tanti hanno esultato, altri hanno preferito non pronunciarsi, altri ancora hanno invece mostrato un certo disappunto. “Quando nel 2023 c’è un signore che dice ‘hanno sbagliato ...