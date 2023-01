Agenzia ANSA

Il PilCina e' cresciuto nel 2022 di appena il 3%, ai minimi dal 1976, ma il vero incubo per il presidente Xi Jinping si e' materializzato con il primo calo demografico dal 1961. Lo scorso anno i ...... tenete però presente che con i finestrini aperti si compromette l'aerodinamicavettura. Per ... oltre a peggiorare la stabilità dell'auto e gli spazi di. Togliamo tutto quello che non ... La frenata della Cina, calo demografico e Pil ai minimi - Mondo Il Pil della Cina e' cresciuto nel 2022 di appena il 3%, ai minimi dal 1976, ma il vero incubo per il presidente Xi Jinping si e' materializzato ...Non si ferma la campagna cessioni del Bari in questa sessione invernale di calciomercato. Dopo Cangiano, D’Errico, Paponi e Simeri, oggi è arrivata l’ufficialità di Marras ...