La folle challenge del soffocamento uccide una 12enne argentina. Ma TikTok ha affinato le armi per combattere la 'Choking Game'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) «Non sei da solo». È questo il messaggio che appare suse si scrive nella barra di ricerca «», ovvero “sfida del”. Si tratta della notache circola da diversi anni su più piattaforme e che ha portato alla morte indellaMilagros Soto. È morta in direttadavanti agli occhi degli utenti, tra cui alcuni compagni di classe, mentre svolgeva lain questione che incoraggia i ragazzi a farsi mancare l’aria con un laccio al collo fino a perdere i sensi e svenire. A trovare il corpo dell’adolescente è stato il padre nell’abitazione in cui vivevano nella città di Capitàn Bermudez, nella provincia di Santa Fe. Il decesso risale al 13 gennaio scorso. La zia della giovane ...

Il caso della 12enne non è la prima morte causata da questa. Già nel 2018 ci fu un decesso in Italia, a Tivoli, dove un 14enne si era messo un cavo della PlayStation intorno al collo per ... Maria Cristina Rampiconi: "Come dipartimento Famiglia e valori non negoziabili di FDI mettiamo all'attenzione questa problematica che sta prendendo campo anche a Grosseto".