La Gazzetta dello Sport

A parlarne è Claudia Beatrice,diBeatrice, ex calciatore tra le altre della Fiorentina negli anni Settanta. Il giocatore morì a 39 anni a causa di una leucemia e la sua scomparsa ...Anna (Gabriella Pession) sta per lasciare la città, ha vinto un concorso come giudice a Siena e spera finalmente in un nuovo inizio per lei e sua. Il commissario Paoletto (Gaetano) si ... La figlia di Bruno Beatrice: "Fu colpa dei raggi X. E non abbiamo più festeggiato un compleanno" Verona, corpo in stato d’incuria: a processo un ex cellista dell’obitorio. Il giudice ordina la citazione dell’Azienda ospedaliera come responsabile civile ...La famiglia, la passione per il lavoro, la cura degli affetti e delle amicizie. Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, ieri mattina, era gremitissima per ...