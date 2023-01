Globalist.it

Le ostilità nel Donbass non si sono fermate dal 2014 e tutte le azioni russe, inclusa l'operazione speciale, mirano a fermare questa guerra . A dichiararlo è stato il presidente russo Vladimir Putin ...... in effetti l'attuale presidente ha conseguito dei successi, soprattutto in politica, grazie ... Scenario insolito per gli Stati Uniti, quasi da ''. Ma gli elementi in gioco sono ... La fantapolitica estera del Cremlino: “La Russia mira a porre fine alle ostilità nel Donbass dal 2014” La Russia ha fatto di tutto per risolvere la situazione nel Donbass con mezzi pacifici, ha rivendicato ancora una volta il presidente russo, ribadendo che Mosca non poteva reagire agli eventi in Ucrai ...