La Cremonese fa fuori il Napoli | Carnesecchi ancora protagonista | l’Atalanta gongola

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Da quando ha esordito contro lo Spezia lo scorso 16 ottobre, Marconon ha più lasciato i pali della porta della: il classe 2000, tornato in grigiorosso in prestito dal, è sicuramente una delle poche note liete della squadra lombarda in questo non felicissimo inizio di campionato. Una gioia, però, la “Cremo” se l’è regalata in Coppa Italia, eliminando ilcapolista della Serie A con una partita tutta cuore e voglia, alla prima in panchina di Davide Ballardini dopo l’esonero di Massimiliano Alvini: 2-2 nei regolamentari, con il gol quasi allo scadere di Afena-Gyan a mandare la partita all’overtime e un supera blindare la porta fino ai rigori (decisivo l’intervento sul colpo di testa di Osimhen), che hanno infine sorriso ai grigiorossi. Una prestazione, ...