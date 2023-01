La Cina è più vicina a Davos La strategia di riconquista di Pechino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) I grandi uomini di finanze e leader del mondo sono tornati al Forum economico mondiali di, in Svizzera. Tra loro anche una nutrita delegazione cinese, che sta cercando di rassicurare gli investitori internazionali dopo tre anni di isolamento per l’incubo della pandemia Covid-19. “Invitiamo calorosamente i nostri amici internazionali a venire in”, ha detto il vice primo ministro, Liu He, durante il suo intervento. Ha sottolineato che non è richiesta più la quarantena per chi arriva dall’estero, ma solo un test negativo fatto 48 ore prima. L’alto funzionario del governo diha riconosciuto che “la difficoltà principale, in questo momento, riguarda le persone anziane, ma è totalmente garantita la disponibilità di letti in ospedali, medici, infermieri e cure”. Nel 2017, il presidente cinese Xi Jinping si era presentato a ...