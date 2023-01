La Campania perde un pezzo di storia | chiude il Big Maxicinema

ondanews

Oggi pomerigio a Salerno si è tenuto il funerale, presente alla funzione religiosa anche il presidente della RegioneVincenzo De Luca . Le parole del viceministro Cirielli ' Boccia è stato ...Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Un messaggio di ... E' un giorno triste per la nostra comunita' cheuno dei suoi figli migliori. Orazio Boccia e' ... Allerta meteo in Campania. Chiuse le scuole in alcuni paesi del ... Tra Ponticelli e Secondigliano, nella folla in fuga individuata una ragazza di 18 anni. Denunciato un 14enne, in aveva tasca un coltello ...StampaIl mercato immobiliare campano chiude il 2022 con il segno più, ma il comparto delle vendite e quello degli affitti si muovono a due velocità. Se le prime, infatti, vedono i prezzi crescere su b ...