La Bulgaria ha inviato in segreto armi all’Ucraina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Passando da intermediari in Polonia, Romania e Ungheria, ha rivelato l'ex primo ministro bulgaro Kiril Petkov al giornale tedesco "Die Welt"

ilmessaggero.it

... hale forniture e salvato l'Ucraina, mantenendo tuttavia segreta l'operazione per non irritare il fronte politico filo - moscovita. La, infatti, è dominata da una grande instabilità ...L'invio di armi dallaall'Ucraina significherebbe anche un probabile coinvolgimento di ... Chi ci garantirà che non verràpersonale militare Questa decisione sarà affrontata dalla ... Ucraina, l'aiuto segreto della Bulgaria: così Sofia ha salvato Kiev (di nascosto dalla Russia) Sebbene la Bulgaria e l’Ungheria siano gli unici Paesi della Nato e della Ue che si rifiutano ufficialmente di inviare aiuti militari all’Ucraina, Sofia si è rivelata uno ...