La bidella pendolare | ogni giorno Napoli-Milano perché il treno costa meno dell' affitto

Corriere del Mezzogiorno

Al posto fisso non si rinuncia. Neppure si vivi a Napoli ed entri di ruolo come operatrice scolastica in un liceo a Milano. La storia di Giuseppina Giuliano, 29 anni,per scelta tutti i giorni tra la Campania e la Lombardia è quella di chi non può permettersi di rinunciare al lavoro, ma neppure di trasferirsi: " A conti fatti ho realizzato che, tra ...Meglio vivere da, ed affrontare ogni giorno una distanza di 1.600 km, che prendere una casa in affitto a ... Giuseppina è unapresso il liceo artistico Boccioni di piazzale Arduino , ... Giuseppina Giuliano, la bidella pendolare da Napoli a Milano: «Treno costa meno di una stanza in affitto» (ANSA) - MILANO, 18 GEN - Giuseppina Giuliano abita a Napoli, a una mezz'ora dalla stazione dove tutte le mattine alle 5 prende il Frecciarossa per arrivare a Milano dove lavora come operatrice ...Fin qui niente di strano, la città meneghina ospita gente da ogni parte d’Italia e del mondo. La cosa strana, invece, è che la bidella fa la pendolare Napoli-Milano, ogni giorno, perché, a quanto ...