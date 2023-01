La bidella «pendolare Napoli-Milano» | «Costano meno due treni al giorno di un affitto»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ogni mattina presto, alle 5 in punto, Giuseppina Giuliano, 29 anni, prende il treno che dalla stazione dila porta a. Scesa dal Frecciarossa arriva al liceo artistico Boccioni, a due passi dai grattacieli di Citylife, dove dalle 10.30 alle 17 lavora come operatrice scolastica. Finito il turno, lasi rimette in viaggio sul treno delle 18.20 per tornare nella sua casa di. Una routine che ha lasciato basiti molti ma che la donna, entrata di ruolo a settembre, spiega come una scelta razionale fatta per risparmiare. «Ho provato a cercare una casa che non costasse troppo, considerando che il mio stipendio mensile è di 1.165 euro», ha raccontato al, «ma mi sono resa conto che ormai aè più facile trovare un ago in un pagliaio». A ...