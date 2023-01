La bidella pendolare che fa Napoli Milano tutti i giorni | il caso di Giuseppina Giuliano è impossibile

Corriere del Mezzogiorno

Trovare lavoro nella propria città ormai non è semplice e, spesso, ci si ritrova a dover cambiare completamente regione. Questo L'articolo Tratta Napoli - Milano,afferma: "Treno meno caro dell'affitto" proviene da True ...Giuseppina Giuliano abita a Napoli, a una mezz'ora dalla stazione dove tutte le mattine alle 5 prende il Frecciarossa per arrivare a Milano dove lavora come operatrice scolastica al liceo artistico ... Giuseppina Giuliano, la bidella pendolare da Napoli a Milano: «Treno costa meno di una stanza in affitto» Giuseppina Giuliano non dispiace il suo viaggio quotidiano di 800 chilometri, ma di recente si è ammalata: “Sin da piccola ho problemi ai polmoni” ...Si alza ogni giorno alle quattro del mattino per andare in stazione e prendere il treno per Milano per poi rientrare la notte a Napoli. È la storia che Giuseppina Giuliano, operatrice scolastica di 29 ...