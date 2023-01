La battaglia tra falchi e colombe sui tassi di interesse

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Siamo sicuri che continuare ad alzare id’ci porterà fuori dall’inflazione? In Europa, come in tutte le Banche centrali (Fed compresa) il dibattito e lo scontro traè acceso. Ma Christine Lagarde sembra non arretrare. Salvo sorprese nella prossima riunione a Francoforte del 2 febbraio ci sarà un altro rialzo dello 0,50% dei, arrivati al 2% dopo il Consiglio direttivo dello scorso 21 dicembre, che ha alzato di un altro mezzo punto percentuale. “Id’ufficiali devono essere più alti per frenare l’inflazione e riportarla indietro” dice Lagarde. Il presidente di Confindustria Bonomi ieri ha ribadito i suoi dubbi davanti a un’inflazione che nel secondo semestre dell’anno (soprattutto da settembre) dovrebbe scendere fino ...