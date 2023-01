Kvaratskhelia si allena a parte | tutte le novità di Salernitana-Napoli

napolipiu.com

L'esempio di Luciano è lampante , riesce ad estrapolare il massimo da ogni calciatore che. Il calcio italiano non sarà più il bello del mondo, ma è sicuramente uno dei più difficili. Ogni ...Sul quarto gol Osimhen ha fatto un grande movimento,gli ha messo una palla deliziosa. 'Festeggerò andando a cena con i miei figli che sono venuti da Milano, poi domani ci si'. Kvaratskhelia si allena: tutte le novità di Salernitana-Napoli Kvicha Kvaratskhelia non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, contro la Cremonese. Il georgiano non si è allenato per… ...Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto intera seduta in gruppo.