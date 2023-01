(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Kalidou, classe 1991, è ormai approdato in Premier League con il Chelsea che ha strappato il giocatore alpresentandosi con un’offerta di circa 40 milioni a cui sarebbe stato difficile rifiutare. Lo stesso calciatore, poi, non ha mai nascosto la volontà di voler andare via per vivere altre esperienze e mettersi alla prova in uno dei campionati maggiori L'articolo

E invece eccolo lì in Inghilterra a 'soffrire' al Chelsea tra, errori e aspettative decisamente non rispettate. Parliamo di Kalidou, che invece Napoli - Juve se la guarderà ......sta vivendo una stagione da incubo. All'indomani dell'umiliante sconfitta per 4 - 0 patita per mano del Manchester City in FA Cup, il difensore senegalese è stato bersagliato di, ... Koulibaly: le critiche per il rendimento post-Napoli Stasera poteva essere nuovamente la sua partita, magari nella veste del grande ex che ‘tradisce’ il Napoli con la Juve per soffiargli l’ennesimo scudetto. E invece eccolo lì in Inghilterra a ‘soffrire ...Kalidou Koulibaly sta deludendo al Chelsea, tanto è vero che ha ricevuto parecchie critiche pesanti dai tifosi dei Blues.