Klopp dà finalmente una possibilità a un adolescente sconosciuto del Liverpool e Lineker rompe il suo silenzio pornografico

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Garyha rotto ile alzato il coperchio sulla debacle del porno della BBC, che ha penalizzato la vittoria di Jurgenche ha tirato su il morale. Di nuovo pornoOvviamente non c’è storia più importante di un uomo adulto che va sotto il soprannome di Jarvo69 che progetta uno scherzo che significa “la BBC è rimasta con la faccia rossa” da il suono di rumori pornografici riprodotti sulla loro copertura della FA Cup. Con le scuse per l’azione di sciopero in corso, la crisi del costo della vita e l’ultimo pasticcio autoinflitto che ha travolto la polizia metropolitana, questo è ciò di cui il pubblico vuole leggere nel quotidiano più venduto della nazione: IL SOLE: Partita dei Wahey #TomorrowsDocumentiOggi pic.twitter.com/FgJipDZ1Iq — Neil ...

IlNapolista

Il venticinquenne, sotto la guida di Ten Hag, sembra stia diventandoil giocatore che ... Sesta piazza per Liverpool e Fulham: per gli uomini dile vittorie contro Aston Villa (1 - 3 ...Restava da sistemare la questione del permesso di lavoro, ora l'attaccante èa disposizione di Jurgen.19.43 - UFFICIALE: operazione in uscita per la Juventus Next Gen. Zsombor Senkó ... Klopp: «Becker idolo della mia infanzia. Per il carcere sarei stato un ... Klopp vola ai sedicesimi di finale di FA Cup grazie alla vittoria di misura nel replay contro il Wolverhampton (la prima gara terminò 2-2). Sfida decisa dalla rete di Elliott, classe 2003 ed ennesimo ...Dopo il 2-2 maturato ad "Anfield", il Liverpool si è imposto al "Molineaux" per 0-1 contro il Wolverhampton ai trentaduesimi di finale di FA Cup. Al 13' a portare in vantaggio i Reds ci ha pensato Ell ...