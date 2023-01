Kim Kardashian compra all’asta la Croce di Attallah amata da Lady Diana

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ladi, uno dei gioielli più amati da, è stata venduta questa sera per 163.800 sterline (197.453 dollari; 187.290 euro) all’attrice, modella e imprenditrice statunitense Kim. Ladi ametista è stata contesa, questa sera, da quattro offerenti negli ultimi cinque minuti dell’asta “Royal and Noble” di Sotheby’s a Londra e alla fine è finita nelle mani di un rappresentante della, ex moglie del rapper Kanye West, a un prezzo più che doppio rispetto alla stima. Gioiello scintillante protagonista di uno dei look più sfavillanti della principessa, laè riapparsa in pubblico dopo un oblio lungo 35 anni. Il favoloso ciondolo in oro, ...