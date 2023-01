Katia Follesa a Sanremo 2023 | Amadeus | quando imparerai ad ascoltare il web?

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)? Sarà per l’anno prossimo:, infatti, ha scelto le co-conduttrici della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana e tra loro non c’è l’amata comica, ormai icona del. Leggi anche: Chiara Ferragni snob con le altre conduttrici di? La verità in una foto Definirla comica, in effetti, è...